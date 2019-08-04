Александр Григорян: Надо отдать должное – очень качественный первый тайм провел «Арсенал»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян дал комментарий после поражения от тульского «Арсенала» в домашнем матче 4-го тура РПЛ (0:1).
«Выглядели мы медлительными в первом тайме. По сути дела единственное проникновение в штрафную Луценко завершил голом. Безусловно, в первом тайме не выполнили установку. Надо было играть агрессивно с «Арсеналом», отобрать у них мяч, заставить двигаться, потому что понятно, что они утомлены. Надо отдать должное – очень качественный первый тайм провели соперники, но во втором тайме преимущество было на нашей стороне, потому что силы у игроков «Арсенала» начали иссякать.
Другой вопрос, что были моменты, но мы ими не воспользовались. По справедливости, как это говорят, мы не заслуживали поражения. «Арсенал» не был лучше нас», – сказал специалист, чьи слова приводит Sport24.ru.
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