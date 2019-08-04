Гол Чалова принес ЦСКА победу в Казани - Советский спорт
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04 августа 2019 20:49ФутболКоноплев Александр

Гол Чалова принес ЦСКА победу в Казани

Армейцы уже вторые.

В матче четвертого тура российской премьер-лиги «Рубин» в Казани уступил ЦСКА – 0:1.

Единственный гол в матче провел Федор Чалов. Он отличился на 42-й минуте.

ЦСКА набрал девять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата.

«Рубин» проиграл впервые в сезоне. Клуб с семью очками занимает восьмое место.

В следующем туре ЦСКА примет дома «Сочи», а «Рубин» на выезде встретится с «Краснодаром».

РПЛ
4-й тур

«Рубин» – ЦСКА – 0:1 (0:1)

Гол: Чалов, 42.

«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец (Кипиани, 65), Подберезкин, Игорь Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе (Марков, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Магнуссон, Бистрович (Кучаев, 89), Влашич, Ахметов, Обляков, Сигурдссон (Бийол, 68), Чалов.

Предупреждения: Микелтадзе, 60; Уремович, 76; Подберезкин, 85 – Ахметов, 50; Бистрович, 64; Обляков, 66.

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