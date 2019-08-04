Гол Чалова принес ЦСКА победу в Казани

В матче четвертого тура российской премьер-лиги «Рубин» в Казани уступил ЦСКА – 0:1.
Единственный гол в матче провел Федор Чалов. Он отличился на 42-й минуте.
ЦСКА набрал девять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата.
«Рубин» проиграл впервые в сезоне. Клуб с семью очками занимает восьмое место.
В следующем туре ЦСКА примет дома «Сочи», а «Рубин» на выезде встретится с «Краснодаром».
РПЛ
4-й тур
«Рубин» – ЦСКА – 0:1 (0:1)
Гол: Чалов, 42.
«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Могилевец (Кипиани, 65), Подберезкин, Игорь Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе (Марков, 81).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Магнуссон, Бистрович (Кучаев, 89), Влашич, Ахметов, Обляков, Сигурдссон (Бийол, 68), Чалов.
Предупреждения: Микелтадзе, 60; Уремович, 76; Подберезкин, 85 – Ахметов, 50; Бистрович, 64; Обляков, 66.