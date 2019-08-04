СМИ: «Алкмар» получит за Тила почти 18 миллионов евро Тил войдет в топ-3 трансферов в истории клуба.

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Спортивный директор «АЗ Алкмар» Макс Хюйбертс назвал сумму, которую клуб получит от продажи атакующего полузащитника Гуса Тила в «Спартак».

– На самом деле мы не хотим терять Гуса. Мы хотели бы его сохранить. Но когда речь идет об исключительных суммах, с которыми у нас появляются большие возможности, то приходится соглашаться. Мы должны пойти на это. Мы будем скучать по Гусу.

Сколько получим? Почти 18 миллионов евро, – приводит слова Хюйбертса Fox Sports.

21-летний Тил уже находится в Москве. 3 августа он побывал на матче «Спартак» – «Динамо», где и познакомился с будущей командой.

«Алкмар» дважды получал за футболистов больше 15 миллионов евро. В 2016 году голландцы продали нападающего Винсента Янссена в «Тоттенхэм» за 22 миллиона евро, а в 2018 году – вингера Алирезу Джаханбахша в «Брайтон» за 19 млн.