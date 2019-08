«Интер» предлагает за Лукаку 75 миллионов евро

«Интер» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере форварда Ромелу Лукаку, сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмиери.

По его информации, «нерадзурри» готовы заплатить за 26-летнего бельгийца 75 миллионов евро и еще пять миллионов в качестве бонусов.

BOOM!

Inter have bid 75m€ + 5m€ add-ons for Lukaku!



Differently from previous bids instantly rejected, Manchester United have not rejected it, after Juventus letting now Dybala doesn’t want to move.