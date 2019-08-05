«Интер» предлагает за Лукаку 75 миллионов евро «Манчестер Юнайтед» обдумывает предложение.

«Интер» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере форварда Ромелу Лукаку, сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмиери.

По его информации, «нерадзурри» готовы заплатить за 26-летнего бельгийца 75 миллионов евро и еще пять миллионов в качестве бонусов.

BOOM!

Inter have bid 75m€ + 5m€ add-ons for Lukaku!



Differently from previous bids instantly rejected, Manchester United have not rejected it, after Juventus letting now Dybala doesn’t want to move. — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 4, 2019

В отличие от предыдущих предложений от разных клубов, манкунианцы не стали сразу отказываться от этого варианта. Во многом это связано с тем, что форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, на которого планировалось обменять Лукаку, отказался от переезда на «Олд Траффорд».

Напомним, Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. За два сезона в клубе на его счету 42 гола и 13 результативных передач в 96 матчах.