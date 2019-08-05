«Интер» предлагает за Лукаку 75 миллионов евро

«Интер» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере форварда Ромелу Лукаку, сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмиери.
По его информации, «нерадзурри» готовы заплатить за 26-летнего бельгийца 75 миллионов евро и еще пять миллионов в качестве бонусов.
В отличие от предыдущих предложений от разных клубов, манкунианцы не стали сразу отказываться от этого варианта. Во многом это связано с тем, что форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, на которого планировалось обменять Лукаку, отказался от переезда на «Олд Траффорд».
Напомним, Лукаку выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. За два сезона в клубе на его счету 42 гола и 13 результативных передач в 96 матчах.
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