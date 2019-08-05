«Рубин» опубликовал видео с речью Шаронова после поражение от ЦСКА

Тренер «Рубина» Роман» Шаронов выступил перед игроками команды после поражения в четвертом туре премьер-лиги от ЦСКА (0:1) на стадионе «Центральный» в Казани.
«Четыре тура – и вы собрали полный стадион, – сказал Шаронов. – Теперь очень важно, как мы отреагируем. И важно отреагировать не на счет. Мы принимаем это поражение, принимаем, но мы идем дальше.
Только не ищите причину и не срывайте свое настроение на близких. Самые близкие люди, которые у вас есть – все свободное время с ними. И мы идем дальше».
Напомним, поражение от ЦСКА стало первым для «Рубина» в нынешнем сезоне. До этого команда одержала две победы и одну игру завершила вничью.
«Рубин» занимает пятое место и в пятом туре 10 августа сыграет в гостях с «Краснодаром».
Добавим, что матч «Рубин» – ЦСКА посетили 20 791 зритель.
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