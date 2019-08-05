Ника Кипиани: Предыдущими играми «Рубин» пригласил болельщиков на стадион - Советский спорт
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05 августа 2019 09:17ФутболЛипкин Антон

Ника Кипиани: Предыдущими играми «Рубин» пригласил болельщиков на стадион

«Рубин» проиграл ЦСКА в присутствии более 20 тысяч зрителей.

Полузащитник «Рубина» Ника Кипиани высказался о посещаемости матча четвертого тура премьер-лиги с ЦСКА (0:1) на стадионе «Центральный» в Казани.

«Мы своими предыдущими играми как бы пригласили болельщиков, чтобы они пришли поболеть за нас, – приводит слова 22-летнего грузинского игрока официальный сайт клуба. – Мы отдаем все силы, чтобы радовать их, и они отвечают взаимностью, приехали на стадион и болели за нас».

Напомним, «Рубин» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив единственный гол на 41-й минуте от форварда Федора Чалова. Матч посетили 20 791 зритель.

В следующем туре 10 августа «Рубин» сыграет в гостях с «Краснодаром».

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