Вадим Евсеев: «Уфа» и «Сочи» создали мало моментов и не реализовали даже то, что создали

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил игру команды в матче четвертого тура премьер-лиги с «Сочи» (0:0) на олимпийском стадионе «Фишт».
«Пытались вскрыть оборону соперника быстрым переводом мяча с одного фланга на другой, где-то это удавалось, – приводит слова Евсеева официальный твиттер клуба. – Был эпизод, когда (Оливье) Тилль приходил на фланг и создавал преимущество, моменты у (Даниила) Фомина и (Джемала) Табидзе после стандарта.
Во втором тайме мы подсели, игроки атаки свою работу по оборонительным действиям сделали. Произвели замены, ребята, которые вышли, освежили игру, добавили креатива. В принципе, получается, что обе команды создали мало моментов и не реализовали даже то, что создавали».
Напомним, «Уфа» набрала четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. В пятом туре 11 августа команда сыграет в гостях с «Арсеналом».
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