Сегодня состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, известны возможные соперника «Спартака» - Советский спорт
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05 августа 2019 11:17ФутболЛипкин Антон

Сегодня состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, известны возможные соперника «Спартака»

Для выхода в раунд плей-офф красно-белым необходимо пройти «Тун».

В понедельник в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.

Победитель пары третьего квалификационного раунда «Тун» (Швейцария) – «Спартак» (Россия) попал в число несеяных команд третьей группы.

В случае выхода в раунд плей-офф красно-белым могут достаться победители следующих пар:

«Антверпен» (Бельгия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)
«Брондбю» (Дания) – «Брага» (Португалия)
«Вадуц» (Лихтенштейн) – «Айнтрахт» (Германия)
«Мальме» (Швеция) – «Зриньски» (Босния)
«Партизан» (Сербия) – «Ени Малатьяспор» (Турция)

Напомним, матчи третьего квалификационного раунда пройдут 8 и 15 августа, матчи раунда плей-офф – 22 и 29 августа.

Начало жеребьевки – 14:30 (мск).

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