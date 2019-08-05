Роман Березовский: Гилерме почти русский

Бывший голкипер сборной Армении Роман Березовский высказался о натурализованном вратаре сборной России Гилерме.
«В премьер-лиге действительно много классных вратарей, но Гилерме – особый случай, – приводит слова Березовского официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Он же почти русский. Свой практически. Человек полжизни провел в России и уезжать даже после окончания карьеры не хочет – отсюда отношение. Попадаются иногда такие особенные бразильцы».
Напомним, 33-летний Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В ноябре 2015 года он получил российский паспорт и с марта 2016 года выступает за сборную России.
В июле он продлил контракт с клубом до 2022 года.
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