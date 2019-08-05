Андре Шюррле: Благодарю за теплый прием в «Спартаке», с нетерпением жду следующих матчей

Новичок «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями от дебюта в составе красно-белых.
28-летний немец вышел на замену во втором тайме в матче четвертого тура премьер-лиги с «Динамо» (0:0) на «Открытие Арене».
«Благодарю за такой теплый прием в «Спартаке». С нетерпением жду следующих матчей», – написал Шюррле в инстаграме.
В комментариях официальный аккаунт красно-белых поздравил игрока с дебютом, а жена Шюррле Анна Шарипова написала: «Моя любовь. Очень горжусь тобой».
Напомним, чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии стал игроком «Спартака» на прошлой неделе. Нынешний сезон он проведет на правах аренды, после чего у клуба будет возможность выкупить трансфер у «Боруссии» (Дортмунд).
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