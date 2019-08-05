Андре Шюррле: Благодарю за теплый прием в «Спартаке», с нетерпением жду следующих матчей - Советский спорт
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05 августа 2019 12:02ФутболЛипкин Антон

Андре Шюррле: Благодарю за теплый прием в «Спартаке», с нетерпением жду следующих матчей

Немец дебютировал в «Спартаке» в матче с «Динамо».

Новичок «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями от дебюта в составе красно-белых.

28-летний немец вышел на замену во втором тайме в матче четвертого тура премьер-лиги с «Динамо» (0:0) на «Открытие Арене».

«Благодарю за такой теплый прием в «Спартаке». С нетерпением жду следующих матчей», – написал Шюррле в инстаграме.

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Thank you so much for this welcome @fcsm_official looking forward to the next matches in 🔴⚪️

Публикация от Andre Schürrle (@andreschuerrle)

В комментариях официальный аккаунт красно-белых поздравил игрока с дебютом, а жена Шюррле Анна Шарипова написала: «Моя любовь. Очень горжусь тобой».

Напомним, чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии стал игроком «Спартака» на прошлой неделе. Нынешний сезон он проведет на правах аренды, после чего у клуба будет возможность выкупить трансфер у «Боруссии» (Дортмунд).

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