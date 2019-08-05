Михаил Боярский: Матч «Спартак» – «Динамо» – жалкая пародия на футбол

Артист театра и кино, а также преданный болельщик «Зенита» Михаил Боярский остался недоволен матчем «Спартак» – «Динамо» в 4-м туре РПЛ (0:0).
Он отметил, что игра питерского клуба с «Краснодаром» (1:1) выглядела куда лучше.
«Я посмотрел матч «Спартак» – «Динамо», который также прошел в субботу, и могу сказать, что это была жалкая пародия на футбол. А на Крестовском острове мы увидели настоящую игру! Вне зависимости от того, какой в итоге счет на табло, и вне зависимости от того, каким было судейство. Встреча была чрезвычайно интересная, насыщенная, это была настоящая европейская игра», – цитирует Боярского «Спорт уик-энд».
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