Сегодня определится возможный соперник «Краснодара» по раунду плей-офф Лиги чемпионов - Советский спорт
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05 августа 2019 12:29ФутболЛипкин Антон

Сегодня определится возможный соперник «Краснодара» по раунду плей-офф Лиги чемпионов

Начало жеребьевки в Ньоне – в 13:00 (мск).

В понедельник в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

По ее итогам определится возможный соперник «Краснодара», если «быки» пройдут в третьем квалификационном раунде «Порту».

Отметим, что из-за высокого коэффициента вице-чемпионов Португалии, победитель пары «Краснодар» – «Порту» попал в число сеяных. В результате ему могут достаться победители двух пар:

«Истанбул» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция)
«Базель» (Швейцария) – ЛАСК (Австрия)

Напомним, «Краснодар» и «Порту» проведут первый матч 7 августа в России, ответный – 13 августа в Португалии. Матчи раунда плей-офф пройдут 20-21 и 27-28 августа.

Начало жеребьевки – 13:00 (мск).

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