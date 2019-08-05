Сегодня определится возможный соперник «Краснодара» по раунду плей-офф Лиги чемпионов

В понедельник в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
По ее итогам определится возможный соперник «Краснодара», если «быки» пройдут в третьем квалификационном раунде «Порту».
Отметим, что из-за высокого коэффициента вице-чемпионов Португалии, победитель пары «Краснодар» – «Порту» попал в число сеяных. В результате ему могут достаться победители двух пар:
«Истанбул» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция)
«Базель» (Швейцария) – ЛАСК (Австрия)
Напомним, «Краснодар» и «Порту» проведут первый матч 7 августа в России, ответный – 13 августа в Португалии. Матчи раунда плей-офф пройдут 20-21 и 27-28 августа.
Начало жеребьевки – 13:00 (мск).
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