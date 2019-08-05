В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Путь чемпионов
«Динамо» (Загреб, Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия) – «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)
«Клуж» (Румыния) / «Селтик» (Шотландия) – «Славия» (Чехия)
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания)
АПОЭЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан) – ПАОК (Греция) / «Аякс» (Голландия)
Путь лиг
«Базель» (Швейцария) / ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия) / «Динамо» (Киев, Украина)
«Истанбул» (Турция) / «Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия) / «Порту» (Португалия)
Матчи раунда плей-офф пройдут 20-21 и 27-28 августа.
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