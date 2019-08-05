В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов

Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцем В ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.

«Быки» едва не обыграли чемпиона «Зенит» благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время ушел от домашнего поражения в матче с «Краснодаром».

«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом Медведевым Даниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.

Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров «Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

ЦСКА сел на хвост «Зениту» Армейцы одержали третью победу подряд, обыграв в гостях «Рубин» благодаря голу-красавцу от Марио Фернандеса и Федора Чалова.

Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТР Впервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.

Выбьют ли россияне в межсезонье треть миллиарда долларов? Такого не было никогда: Америка этим летом буквально завалила русских деньгами! Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский заключили контракты на общую сумму в 227,5 млн долларов. Всего наши выбили из боссов клубов НХЛ почти 270 млн долларов.