Месси получил травму и пропустит предсезонный турнир по США

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не сыграет за сине-гранатовых в матчах предсезонного турне по США.
Отмечается, что 31-летний нападающий получил растяжение икроножной мышцы первой степени. Точные сроки его возвращения определят позднее.
Напомним, в США чемпиону Испании предстоят игры с «Наполи», которые пройдут 7 и 10 августа.
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