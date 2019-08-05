Круговой ведет переговоры с «Зенитом» об условиях личного контракта До зимы защитник продолжит играть за «Уфу».

Защитник «Уфы» Данил Круговой начал переговоры с «Зенитом» об условиях личного контракта, сообщает Sport24.ru.

Ранее стало известно, что клубы согласовали условия трансфера, после которого 21-летний игрок продолжит выступать за «Уфу» на правах аренды до зимы.

Напомним, воспитанник «Зенита» оставался в системе клуба до 2018 года, а перед началом прошлого чемпионата перешел в «Уфу», в составе которой провел девять матчей и сделал одну результативную передачу.

На Кругового также претендовал ЦСКА, однако красно-синие не смогли повторить предложение «Зенита».

Отметим, что со следующего сезона в заявке клуба на сезон должно быть как минимум четыре доморощенных игрока.