Круговой ведет переговоры с «Зенитом» об условиях личного контракта

Защитник «Уфы» Данил Круговой начал переговоры с «Зенитом» об условиях личного контракта, сообщает Sport24.ru.
Ранее стало известно, что клубы согласовали условия трансфера, после которого 21-летний игрок продолжит выступать за «Уфу» на правах аренды до зимы.
Напомним, воспитанник «Зенита» оставался в системе клуба до 2018 года, а перед началом прошлого чемпионата перешел в «Уфу», в составе которой провел девять матчей и сделал одну результативную передачу.
На Кругового также претендовал ЦСКА, однако красно-синие не смогли повторить предложение «Зенита».
Отметим, что со следующего сезона в заявке клуба на сезон должно быть как минимум четыре доморощенных игрока.
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