«Порту» купил Урибе перед матчем с «Краснодаром» - Советский спорт
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05 августа 2019 14:29ФутболЛипкин Антон

«Порту» купил Урибе перед матчем с «Краснодаром»

Вице-чемпионы Португалии заплатили за полузащитника сборной Колумбии девять миллионов евро.

Полузащитник «Америки» Матеус Урибе продолжит карьеру в «Порту», сообщает официальный сайт мексиканского клуба.

По информации Transfermarkt.com, переход 28-летнего игрока обошелся вице-чемпионам Португалии в девять миллионов евро.

За два года в Мексике Урибе, выступающий на позиции центрального полузащитника, забил 18 голов и сделал восемь результативных передач.

В январе 2017 года Урибе дебютировал в составе сборной Колумбии и за два с половиной года провел за национальную команду 21 матч (в том числе три – на Кубке Америки в Бразилии) и забил два гола.

Напомним, во вторник «Порту» сыграет в гостях с «Краснодаром» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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