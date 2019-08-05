Магуайр перешел в «МЮ» и стал самым дорогим защитником в истории футбола Ранее этот статус принадлежал Вирджилу ван Дейку из «Ливерпуля».

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Защитник сборной Англии Харри Магуайр покинул «Лестер» и стал игроком «Манчестер Юнайтед», о чем сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что 26-летний футболист подписал пятилетний контракт с возможностью продления еще на один сезон, а его переход обошелся «красным дьяволам» в 80 млн фунтов. При этом сообщается, что эта сумма может вырасти до 85 млн фунтов.

Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Англичанин перешел в «Лестер» из «Халл Сити» в январе 2017 года за 12,7 миллиона евро. С тех пор он провел в составе «лис» 76 матчей, забил пять забитых мячей и отдал три голевые передачи.