«Ахмат» – «Оренбург». Стартовые составы

Определились составы «Ахмата» и «Оренбурга» на матч четвертого тура российской премьер-лиги.
На данный момент грозненцы занимают 14-е место, а «Оренбург» – 16-е.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг.
Запасные: Гудиев, Мусалов, Глушаков, Кадыров, Гащенков, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.
«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Мишкич, Рикарду, Деспотович, Фамейе.
Запасные: Руденко, Козлов, Маляров, Аюпов, Бидловский, Чуканов.
Встреча состоится в Грозном. Начало – в 20.00 по московскому времени.