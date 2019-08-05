«Ахмат» – «Оренбург». Стартовые составы - Советский спорт
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05 августа 2019 19:09ФутболКоноплев Александр

«Ахмат» – «Оренбург». Стартовые составы

Встреча состоится в Грозном. Начало – в 20.00 по московскому времени.

Определились составы «Ахмата» и «Оренбурга» на матч четвертого тура российской премьер-лиги.

На данный момент грозненцы занимают 14-е место, а «Оренбург» – 16-е.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин, Мбенг.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Глушаков, Кадыров, Гащенков, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Мишкич, Рикарду, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Руденко, Козлов, Маляров, Аюпов, Бидловский, Чуканов.

Встреча состоится в Грозном. Начало – в 20.00 по московскому времени.

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