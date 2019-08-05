«Спартак» объявил о переходе Тила. Игрок взял номер Глушакова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 августа 2019 20:42ФутболКоноплев Александр

«Спартак» объявил о переходе Тила. Игрок взял номер Глушакова

«Пора наладить!», – сказал футболист.

«Спартак» в своем твиттере сообщил о трансфере полузащитника «Алкмара» Гуса Тила.

21-летний футболист будет играть под восьмым номером, который ранее принадлежал Денису Глушакову.

«Let's fix it», – сказал хавбек в промо-ролике. Фразу можно перевести как «Пора наладить».

Подробности сделки не сообщаются, но голландские СМИ настаивают на сумме в 18 миллионов евро.

05/08 21:00Футбол
Вячеслав Петкун: Не понимаю, почему Малком – чернокожий, а Эрнани – нетФронтмен знаменитой питерской рок-группы «Танцы Минус» по следам четвертого тура высказался о Малкоме, фанатах, омоновцах и агрессивной политике «Зенита» на трансферном рынке.
05/08 07:30Футбол
Подколы Дзюбы и Чалов в стиле Панова. Чем запомнился 4-й тур«Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях прошедшего тура РПЛ.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
31/07 09:30Хоккей
Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – ПроворовЛучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба.
05/08 13:30Футбол
От Чалова до Гончаренко. Все герои 4-го тура«Советский спорт» рассказывает о людях, которые наиболее ярко проявили себя в 4-м туре РПЛ.
01/08 09:00Хоккей
Возвращение Войнова и новый Гусев для СКА. Топ-трансферы июля в КХЛ«Советский спорт» собрал главные переходы июля в Континентальной хоккейной лиге.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
04/08 08:00Футбол
Андре Виллаш-Боаш: В «Зените» я все решал сам: где сборы, с кем играем, когдаЭтот португальский тренер после «Зенита» поработал год в Китае и последние полтора отдыхал и, не спеша, как он выразился в интервью L'Équipe, выбирал будущий клуб. Остановился на «Марселе».
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
04/08 22:15Футбол
Владимир Левитин: Безбородов ошибся в пользу «Спартака», Еськов – в пользу «Зенита»Арбитр всесоюзной категории прокомментировал работу судей в четвертом туре РПЛ.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
04/08 11:00Хоккей
Игорь Никитин: Шесть матчей против СКА? Это ж так интересно!ЦСКА завершил первый сбор в Финляндии и вернулся в Москву. Наставник армейцев Игорь Никитин, признанный в прошлом сезоне лучшим тренером КХЛ, рассказал о текущих делах и планах команды.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
05/08 19:00Хоккей
Сложный выбор между Сорокиным и Метсолой. Топ-5 голкиперов лигиФинн и россиянин еще год будут лучшими вратарями КХЛ.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
04/08 21:30Футбол
ЦСКА сел на хвост «Зениту»Армейцы одержали третью победу подряд, обыграв в гостях «Рубин» благодаря голу-красавцу от Марио Фернандеса и Федора Чалова.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
04/08 15:00Хоккей
Мы увидели «Локомотив» Мактавиша. Было интересноВ первом матче под руководством канадца Ярославль обыграл Омск.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
Новости
21:45 Футбол «Ленинградец» – в 1/32 финала Кубка России
21:35 Футбол «Ахмат» – «Оренбург». Роши вывел хозяев вперед
21:32 Футбол Полузащитник «Динамо» Тетте продолжит карьеру в Турции
21:25 Футбол «Ахмат» – «Оренбург». Гости сравняли счет
21:21 Футбол Харин забил первый мяч в российской премьер-лиге (видео)
21:13 Футбол Официально: Нобоа перешел в «Сочи»
20:59 Футбол Тил подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Он может сыграть с «Ахматом»
20:42 Футбол «Спартак» объявил о переходе Тила. Игрок взял номер Глушакова
20:38 Велошоссе 22-летний велогонщик скончался после аварии в Польше
20:34 Теннис Потапова уступила Бенчич в первом круге турнира в Торонто
20:04 Хоккей Рекордсмен КХЛ Даллмэн объявил о завершении карьеры
19:28 Футбол Источник: Филипп перейдет в «Динамо» за 20 миллионов евро
19:09 Футбол «Ахмат» – «Оренбург». Стартовые составы
19:03 Футбол «Велес», «Интер» и «Рязань» сыграют в 1/32 финала Кубка России
18:53 Хоккей Юниорская сборная России обыграла США на Мемориале Глинки
18:51 Футбол Ларссон не вошел в заявку «Спартака» на матчи Лиги Европы, Шюррле включен в список
18:38 Футбол Зе Луиш вместе с «Порту» отправился на матч против «Краснодара»
18:27 Футбол «Алания» сыграет с «Ротором» в 1/32 финала Кубка России
18:10 Футбол Анзор Кавазашвили: Максименко может повторить путь Акинфеева
17:46 Футбол Марио Фернандес: В матче с «Рубином» я сыграл не по-бразильски, а по-русски
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика