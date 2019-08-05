«Спартак» объявил о переходе Тила. Игрок взял номер Глушакова

«Спартак» в своем твиттере сообщил о трансфере полузащитника «Алкмара» Гуса Тила.
21-летний футболист будет играть под восьмым номером, который ранее принадлежал Денису Глушакову.
«Let's fix it», – сказал хавбек в промо-ролике. Фразу можно перевести как «Пора наладить».
Подробности сделки не сообщаются, но голландские СМИ настаивают на сумме в 18 миллионов евро.
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