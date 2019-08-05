Тил подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Он может сыграть с «Ахматом»

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«Спартак» на своем сайте раскрыл некоторые подробности трансфера полузащитника Гуса Тила. Стороны подписали соглашение сроком на четыре года.

«Сегодня были улажены последние детали перехода полузащитника Гуса Тила в «Спартак» из голландского АЗ. 21-летний центральный атакующий хавбек успешно прошел медосмотр и подписал с красно-белыми контракт на четыре года. За «Спартак» Гус будет играть под восьмым номером. Он не сможет помочь красно-белым в матчах третьего отборочного раунда Лиги Европы против «Туна», так как на более ранних стадиях турнира играл за АЗ. При этом ожидается, что в эти выходные футболист отправится вместе с нашей командой в Грозный на матч пятого тура премьер-лиги против «Ахмата», – сообщает пресс-служба красно-белых.

21-летний Тил – воспитанник академии «Алкмара». На его счету 96 матчей за голландский клуб, в которых он записал на свой счет 28 забитых мячей и 11 голевых передач.