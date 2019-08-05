Тил подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Он может сыграть с «Ахматом» - Советский спорт
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05 августа 2019 20:59ФутболКоноплев Александр

Тил подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Он может сыграть с «Ахматом»

Футболист будет играть под восьмым номером, который ранее принадлежал Денису Глушакову.

«Спартак» на своем сайте раскрыл некоторые подробности трансфера полузащитника Гуса Тила. Стороны подписали соглашение сроком на четыре года.

«Сегодня были улажены последние детали перехода полузащитника Гуса Тила в «Спартак» из голландского АЗ. 21-летний центральный атакующий хавбек успешно прошел медосмотр и подписал с красно-белыми контракт на четыре года. За «Спартак» Гус будет играть под восьмым номером. Он не сможет помочь красно-белым в матчах третьего отборочного раунда Лиги Европы против «Туна», так как на более ранних стадиях турнира играл за АЗ. При этом ожидается, что в эти выходные футболист отправится вместе с нашей командой в Грозный на матч пятого тура премьер-лиги против «Ахмата», – сообщает пресс-служба красно-белых.

21-летний Тил – воспитанник академии «Алкмара». На его счету 96 матчей за голландский клуб, в которых он записал на свой счет 28 забитых мячей и 11 голевых передач.

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