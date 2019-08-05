«Ахмат» – «Оренбург». Роши вывел хозяев вперед - Советский спорт
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05 августа 2019 21:35ФутболКоноплев Александр

«Ахмат» – «Оренбург». Роши вывел хозяев вперед

«Ахмат» – «Оренбург» – 2:1.

«Ахмат» вышел вперед в матче четвертого тура российской премьер-лиги против «Оренбурга». На 70-й минуте при счете 1:1 отличился хавбек грозненцев Одисе Роши.

Это третий гол албанца в 56-м матче в РПЛ.

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