«Ахмат» – «Оренбург». Роши вывел хозяев вперед

«Ахмат» вышел вперед в матче четвертого тура российской премьер-лиги против «Оренбурга». На 70-й минуте при счете 1:1 отличился хавбек грозненцев Одисе Роши.
Это третий гол албанца в 56-м матче в РПЛ.
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