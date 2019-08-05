«Ленинградец» – в 1/32 финала Кубка России - Советский спорт
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05 августа 2019 21:45ФутболКоноплев Александр

«Ленинградец» – в 1/32 финала Кубка России

Осталось два матча в третьем раунде.

Завершились четыре матча 1/64 финала Кубка России.

В следующем раунде белгородский «Салют» сыграет с «Факелом», «Ленинградец» – с «Балтикой», «Черноморец» – с «Армавиром», «Арарат» – с «Нижним Новгородом».

Кубок России
1/64 финала

«Калуга» – «Салют-Белгород» – 3:3 (2:1, пенальти – 4:5)

«Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Ленинградец» (Тихвин) – 1:2 (1:0, пенальти – 4:5)

«Черноморец» (Новороссийск) – «Биолог-Новокубанск» – 4:2 д. в. (1:2, 1:0, 2:0)

«Муром» – «Арарат» (Москва) – 2:3 (2:2)

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