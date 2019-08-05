«Динамо» объявило об уходе Тетте Все детали согласованы.

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Пресс-служба «Динамо» сообщила об уходе из клуба ганского полузащитника Абдул-Азиза Тетте. Футболист продолжит карьеру в турецком «Газишехире».

«Мы благодарим Азиза за его профессиональное отношение к делу, боевой настрой и самоотдачу. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – написано на сайте бело-голубых.

Тетте сыграл за «Динамо» 35 матчей в чемпионате России. При нем бело-голубые одержали 11 побед и потерпели десять поражений. Свой единственный мяч африканец провел в декабре 2018 года в ворота «Урала».