Агент Тила похвалил «Спартак» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 августа 2019 23:18ФутболКоноплев Александр

Агент Тила похвалил «Спартак»

Голландскому футболисту понравилось руководство красно-белых.

Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы новичка «Спартака» Гуса Тиля, выразил благодарность московскому клубу за успешные переговоры.

– Переговоры по трансферу Гуса в «Спартак» прошли без сложностей. Они были прекрасны, «Спартак» вел себя великолепно. Тилем интересовались многие клубы, но Гуса привлекли амбиции «Спартака» и люди в клубе, – сказал агент в беседе с «Чемпионатом».

Тил прилетел в Москву 3 августа. 5 августа красно-белые объявили о переходе 21-летнего голландца.

20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
05/08 18:00Футбол
Евгений Ловчев: В «Спартаке» остались какие-то экскрементыНаш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции подвел итоги очередного тура.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
05/08 22:00Футбол
Черчесов взглянул на дебют Глушакова. «Ахмат» обыграл «Оренбург»Экс-капитан «Спартака» дебютировал за «Ахмат» в победном матче против «Оренбурга» (2:1), а Деспотович забил один из красивейший мячей сезона.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
03/08 10:00Хоккей
Премьеры Кудашова и Мактавиша. Главные интриги турнира в Сочи3 августа в столице Олимпиады 2014 года стартует главный предсезонный турнир КХЛ.
01/08 09:00Хоккей
Возвращение Войнова и новый Гусев для СКА. Топ-трансферы июля в КХЛ«Советский спорт» собрал главные переходы июля в Континентальной хоккейной лиге.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
04/08 08:00Футбол
Андре Виллаш-Боаш: В «Зените» я все решал сам: где сборы, с кем играем, когдаЭтот португальский тренер после «Зенита» поработал год в Китае и последние полтора отдыхал и, не спеша, как он выразился в интервью L'Équipe, выбирал будущий клуб. Остановился на «Марселе».
04/08 11:00Хоккей
Игорь Никитин: Шесть матчей против СКА? Это ж так интересно!ЦСКА завершил первый сбор в Финляндии и вернулся в Москву. Наставник армейцев Игорь Никитин, признанный в прошлом сезоне лучшим тренером КХЛ, рассказал о текущих делах и планах команды.
31/07 09:30Хоккей
Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – ПроворовЛучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба.
02/08 12:00Хоккей
Александр Овечкин: Главное – поехать в 2022-м в ПекинСамый популярный российский игрок НХЛ, восьмикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата сильнейшей лиги мира, трехкратный чемпион планеты, обладатель Кубка Стэнли, самый ценный игрок плей-офф-2018 на презентации детского турнира «Ови Open» рассказал о начале своей карьеры, семье и планах на будущее.
05/08 21:00Футбол
Вячеслав Петкун: Не понимаю, почему Малком – чернокожий, а Эрнани – нетФронтмен знаменитой питерской рок-группы «Танцы Минус» по следам четвертого тура высказался о Малкоме, фанатах, омоновцах и агрессивной политике «Зенита» на трансферном рынке.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
05/08 19:00Хоккей
Сложный выбор между Сорокиным и Метсолой. Топ-5 голкиперов лигиФинн и россиянин еще год будут лучшими вратарями КХЛ.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
02/08 20:00Хоккей
Инновации – в детский в спорт. ФХР представит программу развития игроковВ России создана национальная программа подготовки хоккеистов всех возрастов.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
Новости
23:18 Футбол Агент Тила похвалил «Спартак»
23:08 Футбол «Динамо» объявило об уходе Тетте
22:43 Футбол Депутат Госдумы: Жесткость правоохранительных органов к болельщикам действительно присутствует
22:37 Футбол Вячеслав Петкун: ОМОНу нечего делать на стадионах
22:28 Футбол Член комитета РФС по этике: Большое скопление ОМОНа на стадионе – не самое лучшее решение
22:17 Хоккей «Спартак» забросил восемь безответных шайб «Пардубице»
22:09 Хоккей СКА снова проиграл на турнире в Сочи
21:51 Футбол «Оренбург» проиграл в Грозном. Это четвертое поражение приуральцев в четырех турах
21:45 Футбол «Ленинградец» – в 1/32 финала Кубка России
21:35 Футбол «Ахмат» – «Оренбург». Роши вывел хозяев вперед (видео)
21:32 Футбол Полузащитник «Динамо» Тетте продолжит карьеру в Турции
21:25 Футбол «Ахмат» – «Оренбург». Гости сравняли счет (видео)
21:21 Футбол Харин забил первый мяч в российской премьер-лиге (видео)
21:13 Футбол Официально: Нобоа перешел в «Сочи»
20:59 Футбол Тил подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Он может сыграть с «Ахматом»
20:42 Футбол «Спартак» объявил о переходе Тила. Игрок взял номер Глушакова
20:38 Велошоссе 22-летний велогонщик скончался после аварии в Польше
20:34 Теннис Потапова уступила Бенчич в первом круге турнира в Торонто
20:04 Хоккей Рекордсмен КХЛ Даллмэн объявил о завершении карьеры
19:28 Футбол Источник: Филипп перейдет в «Динамо» за 20 миллионов евро
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика