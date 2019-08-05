Агент Тила похвалил «Спартак»

Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы новичка «Спартака» Гуса Тиля, выразил благодарность московскому клубу за успешные переговоры.
– Переговоры по трансферу Гуса в «Спартак» прошли без сложностей. Они были прекрасны, «Спартак» вел себя великолепно. Тилем интересовались многие клубы, но Гуса привлекли амбиции «Спартака» и люди в клубе, – сказал агент в беседе с «Чемпионатом».
Тил прилетел в Москву 3 августа. 5 августа красно-белые объявили о переходе 21-летнего голландца.
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