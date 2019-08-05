Денис Глушаков: Травмы позади, впереди – много футбола

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после дебюта за грозненский клуб опубликовал пост в инстаграме.
«Рад вернуться на поле! Травмы позади, впереди – много футбола! Поздравляю всех болельщиков «Ахмата» с победой! Большое спасибо всем за поддержку, ребята провели непростой матч. Рад, что нам удалось взять три очка. Но задача – побеждать в каждой игре!» – написал футболист.
Экс-капитан «Спартака» подписал контракт с грозненцами по схеме «1+1».
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