Денис Глушаков: Травмы позади, впереди – много футбола - Советский спорт
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05 августа 2019 23:53ФутболКоноплев Александр

Денис Глушаков: Травмы позади, впереди – много футбола

Глушаков в первом матче сыграл 28 минут и получил желтую карточку.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после дебюта за грозненский клуб опубликовал пост в инстаграме.

«Рад вернуться на поле! Травмы позади, впереди – много футбола! Поздравляю всех болельщиков «Ахмата» с победой! Большое спасибо всем за поддержку, ребята провели непростой матч. Рад, что нам удалось взять три очка. Но задача – побеждать в каждой игре!» – написал футболист.

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