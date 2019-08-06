«АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода Тила - Советский спорт
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06 августа 2019 06:30Футбол

«АЗ Алкмар» обратился к «Спартаку» после перехода Тила

«АЗ Алкмар» на русском языке обратился к «Спартаку» после перехода капитана команды Гуса Тила в стан красно-белых.

«Заставь его улыбаться», - говорится в сообщении пресс-службы АЗ, опубликованном в официальном Twitter голландского клуба.

Напомним, что накануне 21-летний атакующий полузащитник подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Хавбек будет выступать в составе красно-белых под восьмым номером.

По информации немецкого портала transfermarkt трансфер Тила обошелся «Спартаку» в 18 миллионов евро.

Добавим, что полузащитник является воспитанником академии «Алкмаар» и начал выступать за основную команду АЗ с сентября 2016 года. С тех пор он провел за клуб 95 матчей и записал на свой счет 28 забитых мячей и 11 голевых передач.

Прошлый сезон Тил провел в роли капитана АЗ и сыграл за команду 39 встреч во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 7 результативных передач.

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