Владимир Быстров: Вот скажите честно, вы знаете, кто такой Тил? - Советский спорт
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06 августа 2019 06:44Футбол

Владимир Быстров: Вот скажите честно, вы знаете, кто такой Тил?

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о переходе в «Спартак» голландского полузащитника Гуса Тила.

- Еременко оказался не нужен «Спартаку», если бы они хотели, он бы остался в команде. Сейчас «Спартак» потратил на нового игрока 20 миллионов евро. Вот скажите честно, вы знаете, кто такой Тил? Игрок из Голландии? Ну это и я прочитал. Еременко уже был в команде, он был бесплатный, - сказал Быстров в передаче «8-16» на «Матч Премьер».

Напомним, что вчера атакующий полузащитник подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Позже стало известно, что Тил будет выступать в составе красно-белых под восьмым номером. По информации немецкого портала transfermarkt российский клуб заплатил за трансфер 21-летнего хавбека 18 миллионов евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Тил провел в составе АЗ 39 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 7 результативных передач.

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