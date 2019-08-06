Лионель Месси: Хотел начать сезон в США, но первая тренировка оказалась неудачной Форвард «Барселоны» Лионель Месси, накануне получивший повреждение во время тренировки, поблагодарил всех болельщиков каталонской команды за поддержку.

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- Я хотел начать сезон в США, но, к сожалению, у первая тренировка оказалась неудачной и на некоторое время оставит меня вне игры. Я благодарю всех за ваши сообщения и слова поддержки. Я хотел быть рядом с командой и болельщиками, которые прилетели за нами в США. На этот раз не получилось, но мы скоро встретимся. Обнимаю всех, - написал в Месси в своем Instagram.

Напомним, что 31-летний нападающий получил растяжение икроножной мышцы первой степени. Точные сроки его возвращения определятся позднее.

Добавим, что в турне по США чемпиону Испании предстоят игры с «Наполи», которые пройдут 7 и 10 августа.