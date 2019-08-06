Станислав Черчесов: На сегодняшний день в сборной России на месте Чалова играет Дзюба - Советский спорт
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06 августа 2019 09:29Футбол

Станислав Черчесов: На сегодняшний день в сборной России на месте Чалова играет Дзюба

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда форвард ЦСКА Федор Чалов станет игроком основного состава национальной команды.

- На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Артем. Дзюба - капитан и лидер команды. От этого тоже надо отталкиваться... Мы же не говорим, что не довольны тем или иным футболистом. Мы говорим, что кто-то пока сильнее выглядит и больше пользы приносит команде.

Тем более, вы не забывайте, что Федя еще и в молодежной сборной может играть. Буквально неделю назад мы общались с тренером молодежной сборной, потому что скоро и она стартует в официальных матчах и нам надо понять, насколько мы можем использовать Чалова или отдать его в молодежную сборную. Надо подумать и принять правильное решение.

А то что Чалов прогрессирует, то что он играет, мы можем только приветствовать. Но всему свое время. Все надо делать вовремя. Команда должна выигрывать, молодые футболисты прибавлять. И еще раз повторю, мы работаем, вы нас можете оценить. Мы никогда глаза не закрываем и пытаемся ничего не упустить, - заявил Черчесов в эфире программы «Футбол России».

Добавим, что в прошлом сезоне российской премьер-лиги Чалов забил 15 мячей в чемпионате России, став лучшим бомбардиром турнира. В первых четырех встречах нового сезона РПЛ 21-летний нападающий записал на свой счет два забитых мяча.

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