Станислав Черчесов: На сегодняшний день в сборной России на месте Чалова играет Дзюба

- На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Артем. Дзюба - капитан и лидер команды. От этого тоже надо отталкиваться... Мы же не говорим, что не довольны тем или иным футболистом. Мы говорим, что кто-то пока сильнее выглядит и больше пользы приносит команде.
Тем более, вы не забывайте, что Федя еще и в молодежной сборной может играть. Буквально неделю назад мы общались с тренером молодежной сборной, потому что скоро и она стартует в официальных матчах и нам надо понять, насколько мы можем использовать Чалова или отдать его в молодежную сборную. Надо подумать и принять правильное решение.
А то что Чалов прогрессирует, то что он играет, мы можем только приветствовать. Но всему свое время. Все надо делать вовремя. Команда должна выигрывать, молодые футболисты прибавлять. И еще раз повторю, мы работаем, вы нас можете оценить. Мы никогда глаза не закрываем и пытаемся ничего не упустить, - заявил Черчесов в эфире программы «Футбол России».
Добавим, что в прошлом сезоне российской премьер-лиги Чалов забил 15 мячей в чемпионате России, став лучшим бомбардиром турнира. В первых четырех встречах нового сезона РПЛ 21-летний нападающий записал на свой счет два забитых мяча.
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