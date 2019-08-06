Вирджил ван Дейк: В больших клубах всегда испытываешь давление, стоимость трансфера не влияет на это Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал переход Харри Магуайра из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед».

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- Стоимость трансфера оказывает давление, но это не сильно меняет дело, так как всегда испытываешь давление в таких больших клубах, как «Манчестер Юнайтед».

Отключить от этого полностью сложно. Просто нужно забыть об остальных вещах и сконцентрироваться на том, что любишь делать - наслаждаться игрой в футбол. Хотя давление все равно будет присутствовать.

Если у соперника во время матча есть время обсуждать вашу стоимость, что вы можете с этим сделать? Я их не слушаю, и подобные разговоры мне никак не мешают, - приводит слова слова ван Дейка Sky Sports.

Напомним, что накануне Магуайр подписал с «Манчестер Юнайтед» пятилетний контракт с возможностью продления еще на один сезон. Переход 26-летнего защитника обошелся «красным дьяволам» в 87 миллионов евро, став самым дорогим трансфером защитника в истории футбола.

Ранее самым дорогим трансфером среди защитников был переход ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 84,65 миллиона евро.