Тетте попрощался с болельщиками «Динамо»

«Сегодня я прощаюсь с московским «Динамо», ставшим мне семьей. Я хочу сказать спасибо своим партнерам, персоналу и болельщикам команды. Вы были очень добры ко мне с самого первого дня моего пребывания в Москве. Вы стояли рядом со мной и я очень благодарен за это. Вперед, «Динамо»!» – написал хавбек в своем Twitter.
Напомним, что накануне «Динамо» сообщило Тетте об уходе из команды.
Добавим, что Тетте провел в составе «Динамо» 35 матчей в российской премьер-лиге. Свой единственный мяч африканец провел в декабре 2018 года в ворота «Урала».
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Черчесов взглянул на дебют Глушакова. «Ахмат» обыграл «Оренбург»Экс-капитан «Спартака» дебютировал за «Ахмат» в победном матче против «Оренбурга» (2:1), а Деспотович забил один из красивейший мячей сезона. Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева. Инновации – в детский в спорт. ФХР представит программу развития игроковВ России создана национальная программа подготовки хоккеистов всех возрастов. Подколы Дзюбы и Чалов в стиле Панова. Чем запомнился 4-й тур«Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях прошедшего тура РПЛ. Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга. «Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Мы увидели «Локомотив» Мактавиша. Было интересноВ первом матче под руководством канадца Ярославль обыграл Омск. Владимир Левитин: Безбородов ошибся в пользу «Спартака», Еськов – в пользу «Зенита»Арбитр всесоюзной категории прокомментировал работу судей в четвертом туре РПЛ. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. ЦСКА сел на хвост «Зениту»Армейцы одержали третью победу подряд, обыграв в гостях «Рубин» благодаря голу-красавцу от Марио Фернандеса и Федора Чалова. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. Шюррле – жадный, Малком – техничный. Разбор игры новичков «Спартака» и «Зенита»В минувшие выходные в РПЛ дебютировали два звездных новичка из Европы. У Шюррле было больше времени проявить себя, но намного сложнее задача. Вячеслав Петкун: Не понимаю, почему Малком – чернокожий, а Эрнани – нетФронтмен знаменитой питерской рок-группы «Танцы Минус» по следам четвертого тура высказался о Малкоме, фанатах, омоновцах и агрессивной политике «Зенита» на трансферном рынке. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе. Видео всех голов 4-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 4-го тура чемпионата России. Сложный выбор между Сорокиным и Метсолой. Топ-5 голкиперов лигиФинн и россиянин еще год будут лучшими вратарями КХЛ. Шарапова опять возвращается! На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати. Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.