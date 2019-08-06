Тетте попрощался с болельщиками «Динамо» - Советский спорт
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06 августа 2019 10:29Футбол

Тетте попрощался с болельщиками «Динамо»

Ганский полузащитник Абдул-Азиза Тетте попрощался с болельщиками и персоналом «Динамо».

«Сегодня я прощаюсь с московским «Динамо», ставшим мне семьей. Я хочу сказать спасибо своим партнерам, персоналу и болельщикам команды. Вы были очень добры ко мне с самого первого дня моего пребывания в Москве. Вы стояли рядом со мной и я очень благодарен за это. Вперед, «Динамо»!» – написал хавбек в своем Twitter.

Напомним, что накануне «Динамо» сообщило Тетте об уходе из команды.

Добавим, что Тетте провел в составе «Динамо» 35 матчей в российской премьер-лиге. Свой единственный мяч африканец провел в декабре 2018 года в ворота «Урала».

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