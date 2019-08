Тетте попрощался с болельщиками «Динамо»

«Сегодня я прощаюсь с московским «Динамо», ставшим мне семьей. Я хочу сказать спасибо своим партнерам, персоналу и болельщикам команды. Вы были очень добры ко мне с самого первого дня моего пребывания в Москве. Вы стояли рядом со мной и я очень благодарен за это. Вперед, «Динамо»!» – написал хавбек в своем Twitter.

Напомним, что накануне «Динамо» сообщило Тетте об уходе из команды.

Добавим, что Тетте провел в составе «Динамо» 35 матчей в российской премьер-лиге. Свой единственный мяч африканец провел в декабре 2018 года в ворота «Урала».

Today I say goodbye to all my @FCDM_official family. I say thanks to my team mates,the entire staff and to the fans. Y’all have been really kind to me from the very first day I arrived in Moscow. You stood beside me through thick and thin i’m very grateful. вперед динамо 🙏🏽⚪️🔵 pic.twitter.com/JOhSpKc2OR