Мать Малкома опровергла информацию, о проявлении фанатами «Зенита» расизма

- Когда я прочитала новости, то даже позвонила ему, чтобы спросить, правда ли это. Он меня сразу спросил: «Правда – что?». Как он рассказал, ничего такого он не заметил и был очень доволен игрой с «Краснодаром».
Малком очень доволен тем, как к нему отнеслось руководство «Зенита», особенно генеральный директор (Александр Медведев).
Он даже попросил клуб нанять ему репетитора, чтобы изучать русский язык. А вчера он весь день провел, спокойно гуляя по улицам, - цитирует мать футболиста ESPN.
Напомним, что пресс-служба «Зенита» также опровергла информацию зарубежных СМИ о нежелании фанатов видеть в команде бразильского нападающего Малкома.
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