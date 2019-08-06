Игорь Акинфеев: Читал интервью Игнашевича, был немного удивлен - Советский спорт
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06 августа 2019 11:36Футбол

Игорь Акинфеев: Читал интервью Игнашевича, был немного удивлен

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на критику в свой адрес, прозвучавшую из уст бывшего одноклубника Сергея Игнашевича.

- Я читал это интервью. Был немного удивлен. Я в интервью не позволяю говорить подобных вещей о коллегах. Я, наоборот, всех хвалю. Не очень понимаю, когда кто-то говорит за меня.

Раньше, может, так и было. Но сейчас - нет. Более того, я сейчас вообще не обращаю внимания на людей, которые пытаются что-то говорить со стороны. Работа, тренировки - вот это первично, а не чьи-то слова, - приводит слова Акинфеева Sportbox.

Ранее в интервью Игнашевич заявил, что голкипера интересовали только личные достижения. По словам бывшего защитника ЦСКА, если клуб побеждал со счетом 2:1 или 3:1, то после матча победе радовались все, кроме Акинфеева.

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