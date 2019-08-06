Гус Тил – о переходе в «Спартак»: Чувствую, что сделал важный шаг в жизни - Советский спорт
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06 августа 2019 11:43Футбол

Гус Тил – о переходе в «Спартак»: Чувствую, что сделал важный шаг в жизни

Голландский полузащитник «Спартака» Гус Тил поделился эмоциями от перехода в российский клуб.

- Испытываю самые позитивные эмоции. Чувствую, что сделал важный шаг в жизни. «Спартак» - действительно большой клуб, и я надеюсь, что смогу проявить себя здесь с самой лучшей стороны. Уже успел познакомиться с парнями, с которыми предстоит выходить на поле плечом к плечу, - приводит слова Тила пресс-служба красно-белых.

Напомним, что вчера атакующий полузащитник подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Позже стало известно, что Тил будет выступать в составе красно-белых под восьмым номером. По информации немецкого портала transfermarkt российский клуб заплатил за трансфер 21-летнего хавбека 18 миллионов евро.

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