Гус Тил – о переходе в «Спартак»: Чувствую, что сделал важный шаг в жизни

- Испытываю самые позитивные эмоции. Чувствую, что сделал важный шаг в жизни. «Спартак» - действительно большой клуб, и я надеюсь, что смогу проявить себя здесь с самой лучшей стороны. Уже успел познакомиться с парнями, с которыми предстоит выходить на поле плечом к плечу, - приводит слова Тила пресс-служба красно-белых.
Напомним, что вчера атакующий полузащитник подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Позже стало известно, что Тил будет выступать в составе красно-белых под восьмым номером. По информации немецкого портала transfermarkt российский клуб заплатил за трансфер 21-летнего хавбека 18 миллионов евро.
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