Гус Тил: Кононов сказал, что ему нравится мой игровой стиль

— Вы уже общались с главным тренером. Чего он ждет от вас?
— Он рассказал, какой видит мою роль на поле. Сказал, что видел много матчей с моим участием, что ему нравится мой игровой стиль. Тренер верит в меня и хочет сделать важной частью того футбола, который прививает команде. Постараюсь его не подвести!
— Вы сказали, что внимательно изучали записи матчей «Спартака». Какими видите свою позицию на поле и функции, которые будут вам доверены?
— Я играю под нападающим, создаю голы, делаю голевые передачи. Кроме того, в мой функционал входит создание игрового пространства для партнеров, чтобы мы могли демонстрировать атакующий футбол, - приводит слова Тила пресс-служба красно-белых.
Напомним, что вчера атакующий полузащитник подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Позже стало известно, что Тил будет выступать в составе красно-белых под восьмым номером. По информации немецкого портала transfermarkt российский клуб заплатил за трансфер 21-летнего хавбека 18 миллионов евро.
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