Гус Тил: Кононов сказал, что ему нравится мой игровой стиль - Советский спорт
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06 августа 2019 11:46Футбол

Гус Тил: Кононов сказал, что ему нравится мой игровой стиль

Голландский полузащитник «Спартака» Гус Тил рассказал о том, какими видит свою позицию и функции на поле.

— Вы уже общались с главным тренером. Чего он ждет от вас?
— Он рассказал, какой видит мою роль на поле. Сказал, что видел много матчей с моим участием, что ему нравится мой игровой стиль. Тренер верит в меня и хочет сделать важной частью того футбола, который прививает команде. Постараюсь его не подвести!

— Вы сказали, что внимательно изучали записи матчей «Спартака». Какими видите свою позицию на поле и функции, которые будут вам доверены?
— Я играю под нападающим, создаю голы, делаю голевые передачи. Кроме того, в мой функционал входит создание игрового пространства для партнеров, чтобы мы могли демонстрировать атакующий футбол, - приводит слова Тила пресс-служба красно-белых.

Напомним, что вчера атакующий полузащитник подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Позже стало известно, что Тил будет выступать в составе красно-белых под восьмым номером. По информации немецкого портала transfermarkt российский клуб заплатил за трансфер 21-летнего хавбека 18 миллионов евро.

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