Гус Тил: Болельщики «Спартака» – просто чумовые! Хавбек «Спартака» Гус Тил поделился мнением о болельщиках красно-белых.

- Мне очень понравилась поддержка трибун. Болельщики «Спартака» - просто чумовые! Поддерживали команду с первой до последней минуты. Даже несмотря на удаление в первом тайме, которое очень обидно получать в столь принципиальных встречах. Они были с командой до конца, мне это очень по душе, - приводит слова Тила пресс-служба красно-белых.

Напомним, что вчера атакующий полузащитник подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Позже стало известно, что Тил будет выступать в составе красно-белых под восьмым номером. По информации немецкого портала transfermarkt российский клуб заплатил за трансфер 21-летнего хавбека 18 миллионов евро.