Гус Тил: Болельщики «Спартака» – просто чумовые!

- Мне очень понравилась поддержка трибун. Болельщики «Спартака» - просто чумовые! Поддерживали команду с первой до последней минуты. Даже несмотря на удаление в первом тайме, которое очень обидно получать в столь принципиальных встречах. Они были с командой до конца, мне это очень по душе, - приводит слова Тила пресс-служба красно-белых.
Напомним, что вчера атакующий полузащитник подписал четырехлетний контракт со «Спартаком». Позже стало известно, что Тил будет выступать в составе красно-белых под восьмым номером. По информации немецкого портала transfermarkt российский клуб заплатил за трансфер 21-летнего хавбека 18 миллионов евро.
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