«Бавария» намерена взять Бэйла в аренду Валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл до закрытия трансферного окна может перейти в «Баварию».

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По информации As, руководство «Баварии» этим летом внимательно следит за развитием ситуации с трансфером Бэйла.

Отмечается, что способствовать переходу может также тот факт, что у вингера испанского клуба и мюнхенского клуба один спонсор – Adidas.

Ранее сообщалось, что «Реал» не намерен продолжать сотрудничество с Бэйлом из-за позиции главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана.

Позже стало известно, что Ранее сообщалось, что 30-летний форвард договорился о переезде в суперлигу, где он будет получать 22 млн евро за сезон, но в последний момент президент «Реала» Флорентино Перес свернул переговоры, посчитав, что предложение китайцев не соответствует финансовым требованиям клуба.