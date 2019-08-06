Эсекьель Понсе: Еще раз хочу перед всеми извиниться (видео)

– Прежде всего, я бы хотел попросить прощения у вратаря «Динамо» Антона Шунина за произошедшее во время субботнего матча столкновение.
Также я бы хотел извиниться перед «Спартаком», его болельщиками, игроками и тренерским штабом – всеми членами семьи «Спартака» за то, что своим удалением заставил своих товарищей сделать огромное усилие над собой в той игре. Им это удалось, за что я им безмерно благодарен.
Моя манера игры такова, действую в штрафной на скорости и на опережение, всегда стараюсь доигрывать эпизод до конца. Однако, когда в том эпизоде Бакаев подал в штрафную, я пошел на мяч, и слишком поздно увидел вратаря «Динамо», поэтому не смог избежать столкновения. Никакого злого умысла с моей стороны не было, и я очень сожалению о случившемся.
Еще раз хочу перед всеми извиниться. На ошибках учатся, поэтому обещаю, что впредь буду играть осторожнее, – рассказал 22-летний аргентинский форвард в интервью пресс-службе красно-белых.
Напомним, что Понсе был удален с поля на 35-й минуте встречи 4-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо». Аргентинский форвард грубо сыграл против голкиперв бело-голубых, нанеся удар ногой в грудь вратарю.
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