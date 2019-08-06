Самедов может стать генеральным директором «Олимпа» Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов может стать генеральным директором клуба «Олимп» (Химки), выступающем в ПФЛ.

- Сейчас идут переговоры о том, чтобы Самедов стал генеральным директором «Олимпа», а Кирилл Котов занял должность спортивного директора. Переговоры уже в решающей, конечной стадии, - цитирует «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что 30 июля Самедов объявил о завершении карьеры. В активе 35-летнего хавбека 456 официальных матчей на клубном уровне, в которых он забил 70 голов и сделал 84 результативные передачи. Кроме этого хавбек провел 53 матча за сборную России, забив 7 мячей.