Александр Егоров: Сделаем так, чтобы VAR поработал на игре каждой команды Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу системы VAR и ошибки арбитров в играх «Спартака».

– VAR на «Спартак» планируется?

– Естественно, он будет. У нас скоро дерби. Мы сделаем так, чтобы VAR работал на игре каждой команды, то есть на одном туре он будет работать на одной команде, в другом – на другой игре.

– Все пять очков, которые набрал «Спартак», были набраны с допущенными ошибками. Что об этом думаете и сложнее ли арбитрам работать на игре «Спартака»?

– Так получилось, что из-за таких резонансных ошибок получается громкая ситуация. В матче «Тамбов» – «Спартак» был ли пенальти или нет? Там есть, над чем дискутировать. Это не удаление Понсе. Для нас все команды равны.