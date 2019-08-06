Александр Егоров: Сделаем так, чтобы VAR поработал на игре каждой команды

– VAR на «Спартак» планируется?
– Естественно, он будет. У нас скоро дерби. Мы сделаем так, чтобы VAR работал на игре каждой команды, то есть на одном туре он будет работать на одной команде, в другом – на другой игре.
– Все пять очков, которые набрал «Спартак», были набраны с допущенными ошибками. Что об этом думаете и сложнее ли арбитрам работать на игре «Спартака»?
– Так получилось, что из-за таких резонансных ошибок получается громкая ситуация. В матче «Тамбов» – «Спартак» был ли пенальти или нет? Там есть, над чем дискутировать. Это не удаление Понсе. Для нас все команды равны.
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