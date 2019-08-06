Александр Мейтин: По поводу ситуации с ОМОНом в Питере идет проверка Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин прокомментировал ситуацию с обеспечение правопорядка на матчах лиги, а также заявил, что по ситуации, которая произошла в Санкт-Петербурге с болельщиками о ОМОНом, решение будет в ближайшее время.

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– Что можете сказать по поводу ситуации в Санкт-Петербурге с омоновцами?

– Там идет проверка. Изучаются все обстоятельства события, видео материалы. Они будут переданы в КДК. В ближайшее время будет решение. Мы уже завершаем проверку. Пока мы не может комментировать это событие и оказывать давление на ход следствия.

– Какие есть меры воздействия РПЛ работу сотрудников правопорядка?

– РПЛ не контролирует действия сотрудников органов внутренних дел. Мы сейчас организуем и отвечаем за работу на территории стадиона.

– Кто дает задание вступать в конфликты с болельщиками на территории стадиона? Есть ли у них ответственность?

– Она есть у всех, но они не подчиняются нашему регламенту. Мы можем прокомментировать некоторые события.

– Можно заменить сотрудников внутренних дел на ЧОП?

– На сегодня практически все матчи РПЛ проходят в чаше стадиона без полиции. Полиция должна находиться на входных группах. Сейчас у нас неплохое взаимодействие с полицией.

– Перед матчем «Спартак» – «Динамо» обсуждался его перенос. Что можете об этом рассказать?

– Мы обсуждали этот матч. Были просьбы от полиции его не проводить. Были опасения в связи с событиями, которые происходили в городе. Нам удалось убедить, что болельщики должны в этот день смотреть футбол, что у нас нет опасений, что они выйдут на митинг, и мы оказались правы.