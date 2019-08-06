Официально: Руни продолжит карьеру в «Дерби Каунти» - Советский спорт
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06 августа 2019 16:50ФутболГичунцев Артур

Официально: Руни продолжит карьеру в «Дерби Каунти»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни, ныне выступающий в MLS за «Ди Си Юнайтед», договорился о трансфере в «Дерби Каунти».

Отмечается, что 33-летний игрок уже подписал соглашение, рассчитанное до 2021 года. При этом клуб может продлить его контракт еще на один сезон.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» присоединится к новой команде зимой 2020 года.

Напомним, Руни перебрался в MLS летом 2018 года из «Эвертона». Ранее он выступал за «красных дьяволов», отыграв в составе этой команды 559 матчей.

В минувшем сезоне «Дерби Каунти» вышел в финал плей-офф Чемпионшипа, где уступил «Астон Вилле».

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