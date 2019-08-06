Сержиу Консейсау: «Краснодар» – хорошая команда. Она показывает динамичный футбол - Советский спорт
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06 августа 2019 18:52ФутболГичунцев Артур

Сержиу Консейсау: «Краснодар» – хорошая команда. Она показывает динамичный футбол

Первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится завтра, 7 августа и пройдет на домашней арене «быков». Начало встречи – 20.00 мск.

Главный тренер Порту» Сержиу Консейсау выступил на пресс-конференции перед матчем против «Краснодара».

«Мы мотивированы перед завтрашним матчем. У нас большие планы на Лигу чемпионов. Мы амбициозны. Мы не выиграли чемпионат в Португалии в прошлом сезоне, и надо принять это.

Сейчас нам важно выйти в групповой этап Лиги чемпионов. «Порту» должен быть там, где заслуживает. Нам нужно реалистично смотреть на ситуацию.

«Краснодар» – хорошая команда. Она показывает динамичный футбол, этим летом клуб провел хорошую трансферную кампанию, сделал большие инвестиции в состав», – цитирует специалиста «РИА Новости».

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