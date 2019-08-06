«Монако» объявил о переходе Агилара - Советский спорт
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06 августа 2019 19:18ФутболКоноплев Александр

«Монако» объявил о переходе Агилара

26-летний француз с испанскими корнями стал одноклубником Головина.

Защитник «Монпелье» Рубен Агилар подписал пятилетний контракт с «Монако». Сумма трансфера не раскрывается.

– Мы очень довольны подписанием Рубена Агилара. Он продемонстрировал свои качества и стабильность в последние два сезона в «Монпелье». Он повысит конкурентоспособность нашей команды, – сказал вице-президент монегасков Олег Петров.

В минувшем сезоне Агилар забил один мяч в 30 играх за «Монпелье» во всех турнирах. Свою профессиональную карьеру защитник начинал в «Осере», с которым в 2015 году дошел до финала Кубка Франции.

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