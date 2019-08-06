Данило прибыл в Турин (фото, видео)

Защитник «Манчестер Сити» Данило прибыл в Турин для медобследования перед переходом в «Ювентус».
Считается, что в обратном направлении проследует другой защитник – Жоау Канселу.
Ранее Данило выступал за «Порту» и мадридский «Реал». На его счету 22 матча за сборную Бразилии.
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