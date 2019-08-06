Данило прибыл в Турин (фото, видео)

Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцем В ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.

«Удержать Мирзова, Бакаева и Джорджевича в «Арсенале» было нереально» Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков подвел итоги скоротечной еврокампании туляков и рассказал о трансферной политике клуба.

Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем? Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.

Вячеслав Петкун: Не понимаю, почему Малком – чернокожий, а Эрнани – нет Фронтмен знаменитой питерской рок-группы «Танцы Минус» по следам четвертого тура высказался о Малкоме, фанатах, омоновцах и агрессивной политике «Зенита» на трансферном рынке.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Евгений Ловчев: В «Спартаке» остались какие-то экскременты Наш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции подвел итоги очередного тура.

Выбьют ли россияне в межсезонье треть миллиарда долларов? Такого не было никогда: Америка этим летом буквально завалила русских деньгами! Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Андрей Василевский заключили контракты на общую сумму в 227,5 млн долларов. Всего наши выбили из боссов клубов НХЛ почти 270 млн долларов.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

Игорь Никитин: Шесть матчей против СКА? Это ж так интересно! ЦСКА завершил первый сбор в Финляндии и вернулся в Москву. Наставник армейцев Игорь Никитин, признанный в прошлом сезоне лучшим тренером КХЛ, рассказал о текущих делах и планах команды.

Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes Forbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Александр Мейтин: Не хотите, чтобы вас разували – не ходите на стадион Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками рассказал о взаимодействии лиги и МВД, перспективах замены полицейских на ЧОП и досмотре в Казани.