Клуб Хави упустил победу в плей-офф Азиатской лиги чемпионов - Советский спорт
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06 августа 2019 21:28ФутболКоноплев Александр

Клуб Хави упустил победу в плей-офф Азиатской лиги чемпионов

Две катарские команды разошлись миром.

В первом матче 1/8 финала Азиатской лиги чемпионов «Аль-Духайль» сыграл вничью с «Аль-Саддом» – 1:1.

Гости первыми открыли счет – на 33-й минуте отличился Акрам Афиф. Хозяева отыгрались в концовке первого тайма – точный удар нанес Юссеф Мсакни.

Ответный матч пройдет 13 августа.

Напомним, что «Аль-Саддом» руководит испанец Хави.

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