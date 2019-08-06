Клуб Хави упустил победу в плей-офф Азиатской лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Азиатской лиги чемпионов «Аль-Духайль» сыграл вничью с «Аль-Саддом» – 1:1.
Гости первыми открыли счет – на 33-й минуте отличился Акрам Афиф. Хозяева отыгрались в концовке первого тайма – точный удар нанес Юссеф Мсакни.
Ответный матч пройдет 13 августа.
Напомним, что «Аль-Саддом» руководит испанец Хави.
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