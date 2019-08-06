Пушкаш перейдет в «Рединг», а не в ЦСКА - Советский спорт
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06 августа 2019 22:44ФутболКоноплев Александр

Пушкаш перейдет в «Рединг», а не в ЦСКА

Молодой талант, скорее всего, будет играть в Англии.

Нападающий Георге Пушкаш с большой вероятностью сменит «Интер» на «Рединг», утверждает журналист Джанлука Ди Марцио. Англичане заплатят за румынского форварда 10 млн евро.

Ранее интерес к Пушкашу проявляли ЦСКА и «Бирмингем».

Сезон-2018/19 Пушкаш провел в аренде в «Палермо». На его счету девять мячей в 33 играх. Также 23-летний футболист сыграл восемь матчей за сборную Румынии, в которых забил четыре мяча.

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