Пушкаш перейдет в «Рединг», а не в ЦСКА

Нападающий Георге Пушкаш с большой вероятностью сменит «Интер» на «Рединг», утверждает журналист Джанлука Ди Марцио. Англичане заплатят за румынского форварда 10 млн евро.
Ранее интерес к Пушкашу проявляли ЦСКА и «Бирмингем».
Сезон-2018/19 Пушкаш провел в аренде в «Палермо». На его счету девять мячей в 33 играх. Также 23-летний футболист сыграл восемь матчей за сборную Румынии, в которых забил четыре мяча.
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