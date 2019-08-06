Минский клуб снялся с чемпионата Белоруссии

Минское «Торпедо» направило письмо в белорусскую федерацию футбола, в котором сообщило о снятии с чемпионата страны.
У столичного клуба нет денег на дальнейшее выступление.
«Торпедо» набрало шесть очков за 15 игр чемпионата-2019, забив при этом только четыре мяча.
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