Минский клуб снялся с чемпионата Белоруссии - Советский спорт
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06 августа 2019 22:57Футбол

Минский клуб снялся с чемпионата Белоруссии

Возможно, слабейшая команда страны.

Минское «Торпедо» направило письмо в белорусскую федерацию футбола, в котором сообщило о снятии с чемпионата страны.

У столичного клуба нет денег на дальнейшее выступление.

«Торпедо» набрало шесть очков за 15 игр чемпионата-2019, забив при этом только четыре мяча.

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