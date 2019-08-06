Защитник тульского «Арсенала» может перейти в «Витесс»

Белорусский защитник тульского «Арсенала» Максим Володько попал в сферу интересов «Витесса», сообщает портал Vitesse Inside.
В ближайшее время 26-летний футболист прибудет в Арнем для подписания контракта. Напомним, что «Витессом» руководит россиянин Леонид Слуцкий, которому помогают Олег Яровинский, Алексей и Василий Березуцкие.
В сезоне-2018/19 Володько провел всего два матча за туляков.
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