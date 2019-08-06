Защитник тульского «Арсенала» может перейти в «Витесс» - Советский спорт
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06 августа 2019 23:20ФутболКоноплев Александр

Защитник тульского «Арсенала» может перейти в «Витесс»

«Витесс» не сыграет в еврокубках. Как и «Арсенал».

Белорусский защитник тульского «Арсенала» Максим Володько попал в сферу интересов «Витесса», сообщает портал Vitesse Inside.

В ближайшее время 26-летний футболист прибудет в Арнем для подписания контракта. Напомним, что «Витессом» руководит россиянин Леонид Слуцкий, которому помогают Олег Яровинский, Алексей и Василий Березуцкие.

В сезоне-2018/19 Володько провел всего два матча за туляков.

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