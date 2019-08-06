«Копенгаген» спасся в матче с «Црвеной Звездой»

Завершились два матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Загребское «Динамо» сыграло вничью с венгерским «Ференцварошем», а «Црвена Звезда» – с «Копенгагеном». Оба матча завершились со счетом 1:1.
Ответные встречи пройдут 13 августа.
Лига чемпионов
Третий квалификационный раунд
Первые матчи
«Динамо» (Загреб) – «Ференцварош» (Будапешт) – 1:1 (1:0)
Голы: Ольмо, 7 (1:0); Сигер, 60 (1:1).
«Црвена Звезда» (Белград) – «Копенгаген» – 1:1 (1:0)
Голы: Павков, 44 (1:0); Винд, 84 (1:1, пенальти).
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