«Копенгаген» спасся в матче с «Црвеной Звездой» - Советский спорт
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06 августа 2019 23:52ФутболКоноплев Александр

«Копенгаген» спасся в матче с «Црвеной Звездой»

Клуб Сергея Реброва забил на выезде.

Завершились два матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Загребское «Динамо» сыграло вничью с венгерским «Ференцварошем», а «Црвена Звезда» – с «Копенгагеном». Оба матча завершились со счетом 1:1.

Ответные встречи пройдут 13 августа.

Лига чемпионов
Третий квалификационный раунд
Первые матчи

«Динамо» (Загреб) – «Ференцварош» (Будапешт) – 1:1 (1:0)

Голы: Ольмо, 7 (1:0); Сигер, 60 (1:1).

«Црвена Звезда» (Белград) – «Копенгаген» – 1:1 (1:0)

Голы: Павков, 44 (1:0); Винд, 84 (1:1, пенальти).

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